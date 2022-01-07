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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

İHA

Üç ilçedeki eski binalar yıkılacak

İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için 675 bin TL + KDV olarak belirlenen yıkım ihalesine 1 milyon 710 bin TL + KDV teklif edildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantısı'nda İzmit, Gölcük ve Karamürsel'deki eski binaların yıkımı için ihale gerçekleştirildi. Enkazın taşınması ve binalardaki kapı, pencere, demirçelik vb. muhtelif malzemelerin satılması için kapalı teklif usulü düzenlenen ihaleye 11 firma teklif verdi. Kapalı tekliflerin açılmasının ardından en yüksek teklifi veren 3 firma açık artırma usulü tekliflerini sundu. En yüksek 3 teklifin alındığı son turda yıkım ihalesine verilen en yüksek teklif 1 milyon 710 bin TL + KDV oldu. Büyükşehir Encümeni’nde ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

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