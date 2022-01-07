Enkaz döküm sahası yaşam alanına dönüşecek

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Gölcük'ün Örcün Mahallesi’nde bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan 55 dönüm alanda Gölcük Millet Bahçesi’nin yapımı hızla devam ediyor.

Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri’nin altında, Koray Aydın Parkı’nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alan 55 dönüm alanda Gölcük Millet Bahçesi’nin yapımına 2021 yılında başlandı. Gölcük’e yeni bir sosyal alan kazandıracak projede çalışmalar hızla devam ediyor. Millet bahçesinde, bin 371 10 yaş civarı çeşitli cinste ağaç, 12 bin 595 bitki ve çiçek yer alacak. Yapımı hızla devam eden Gölcük Millet Bahçesi’nde ağaçlandırma işlemleri, kütüphane yer alan 560 metrekare kapalı alana sahip millet kıraathanesi ve oyun guruplarının montajı yapılan çocuk parkındaki çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Peyzaj düzenlemeleri, yollar ve çevre düzenleme işlemlerinin sürdüğü Gölcük Millet Bahçesi’nin 2022 yılı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.

Gölcük Millet Bahçesi bünyesinde kafeterya, millet kıraathanesi, çınar meydan, çocuk oyun alanı, fitness alanı, şifalı bitkiler bahçesi, lalezar bahçesi, Gülizar bahçesi, etkinlik çayırı, bisiklet yolu, koşu yolu, sağlıklı yaşam parkuru, gezinti yolu, kameriyeler, oturma basamakları, oturma noktaları, etkinlik çayırı, afet toplanma yeri, meşe korusu, kayın korusu gibi birçok doğal, kültürel ve sportif alan yer alacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.