Körfez'de tonlarca atık geri dönüştürülüyor

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Sıfır atık konusunun önemine değinen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "2021 yılında 4.800 ton ambalaj atığını, 718 ton cam şişe ve düz cam atıklarını, 1.320 kilogram atık pili, 6.000 kilogram evlerden toplanan bitkisel atık yağı, 22 ton hurda lastiği, 112 ton tekstil atıklarını ve 562 ton hacimli atıkları ayrı toplayarak ülke ekonomisine geri kazandırdık" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sıfır Atık Projesi kapsamında Körfez’de 2021 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi. Projenin belediyeler için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Söğüt, "Körfez Belediyesi olarak özellikle site, toplu yaşam alanları ve kamu binalarında projenin hayata geçmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hem kurumlarda hem de mahallelerde oluşturduğumuz mobil atık getirme merkezleri ile; ambalaj atıkları, atık piller, elektronik atıklar, bitkisel atık yağlar, ilaç atıkları, cam şişeler, tekstil atıkları ve hacimli atıkları ayrı toplayarak geri dönüşüme veya enerjiye dönüştürüyoruz. Bu atıklar hem çöp depolama alanına gitmiyor hem de çevrenin korunmasına önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında; 4.800 ton ambalaj atığı, 718 ton cam şişe ve düz cam atıkları, 1.320 kilogram atık pil, 6.000 kilogram evlerden toplanan bitkisel atık yağ, 22 ton hurda lastik, 112 ton tekstil atıkları ve 562 ton hacimli atıklar ayrı toplanarak ülke ekonomisine geri kazandırdık" dedi.

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