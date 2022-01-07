AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler eden zanlı yakalandı

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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. Şahsın, polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada ise şahsın davranışının kabul edilemez olduğu belirtilerek, Erhan Göçmez'in 3 ay önce partiye üye olduğu ve partide herhangi bir görevinin olmadığı kaydedilmişti. Aynı zamanda açıklamada, Erhan Göçmez'in İYİ Parti ile ilişiğinin kesildiği de ifade edilmişti.

Erhan Göçmez ise polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı.

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