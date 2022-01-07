Yunusu kurşunlayarak öldürdüler 

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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Darıca ilçesinde, sahile vuran yunusun kurşunlanarak öldürüldüğü belirlendi.

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu´nda görev yapan Darıca Belediyesi´nin güvenlik görevlileri, kıyıya vuran yunusu fark etti. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü´ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, yaptıkları incelemede yunusun gövdesinde kurşun izlerini fark etti. Ekipler, yunusu kıyıya çekerek araca koyduktan sonra incelenmek üzere veteriner müdürlüğüne götürdü. Üzerinde 3 kurşun yarası bulunan yunustan çıkarılacak olan kurşunların balistik inceleme için güvenlik güçlerine teslim edileceği belirtildi.

DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Darıca Erol POLAT

2022-01-07 15:55:17



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