Kartepe Belediyesi personeline eğitim verildi

Aslında bu kadar büyükmüş!

Kartepe Belediyesi personeline "Taşınır Yıl Sonu İşlemleri" eğitimi verildi.

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından belediye personeline yönelik eğitimlere devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen "Taşınır Yıl Sonu İşlemleri" eğitiminde, belediye personeline online eğitim verildi. Belediye Meclis Salonu’nda online düzenlenen eğitim, Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Mehmet Fatih Tapınç tarafından verildi. Eğitimde, taşınırlara ilişkin kayıt, tüketim, stok gibi işlemlerin mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir düzende gerçekleştirilebilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. Eğitimde, kullanılacak defter ve belgeler, giriş ve çıkış işlemleri, taşınırların numaralandırılması, harcama birimlerinin ve ambarların kodlanması, hurdaya ayırma süreci, kamu idareleri arasında devir işlemleri, taşınırların muhasebeleştirilmesi, sayım işlemleri, yılsonu yönetim hesabının oluşturulması konularında da bilgi verildi. Eğitim sonunda örnek uygulamalar anlatıldı, yaşanan sorunlara cevap verildi.

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