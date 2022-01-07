Kocaeli’de kan donduran görüntü Yunusu silahla vurup ölüme terk ettiler

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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde ölü yunus balığı kıyıya vurdu. Yunus balığının üzerinde delikleri fark eden görevliler, yetkililere haber verdi.

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde görev yapan güvenlik görevlileri kıyıya vurmuş bir yunus fark etti. Görevlilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine adrese Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı ekibi sevk edildi. Yunusun yanına yaklaşan görevliler, gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı. Hayvanın üzerindeki kurşun izlerini gören görevliler, sudan çıkardıkları hayvanı veteriner hekime götürdü. Yunus’un ölümüne sebep olan vücudundaki 3 kurşunun polis ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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