Köpeklerden korkunca dereye girdiler

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Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT´te, havlayan köpeklerden korkan 2 kişi, dereye girdi. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli Fuarı´nın bulunduğu alanda 2 kişi, havlayan köpeklerden korkup Kilez Deresi´ne girdi. Köpekler dere kıyısında toplanırken, bu kişiler bir süre dizlerine kadar ulaşan suda bekledi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından 2 kişi dereden çıktı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-01-07 17:50:48



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