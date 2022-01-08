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Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

DHA

Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı


Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs dereye düştü. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi üzerinde meydana geldi. Reşat Bomba yönetimindeki 41 BP 164 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kiraz Deresi´ne düştü. Kazayı görenler, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri az miktarda suyun bulunduğu dereye düşerek ters dönen minibüs içerisinde sıkışan sürücü Reşat Bomba´yı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sedyeye konularak dereden yola taşınan sürücüye olay yerinde ilk müdahalede bulunuldu. Reşat Bomba, Kocaeli Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise vinç yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Başiskele Alişan KOYUNCU
2022-01-08 03:38:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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