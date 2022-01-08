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Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren ikisi kardeş 3 kişi adliyede

DHA

Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren ikisi kardeş 3 kişi adliyede


Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´de Onur Çınar Kaplan´ın (31) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2'si kardeş, 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, 3 Ocak günü Darıca ilçesi Osmangazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Onur Çınar Kaplan ile yolda karşılaştığı İlhan K. ve kardeşi Uğur K. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Kaplan bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Kaplan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis ekipleri, İlhan K. ve Uğur K. kardeşler ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Yıldırım Ç.´yi yakalayıp gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi´ne sevk edildi.
KUZENİ, 15 YIL ÖNCE UĞUR K. ve İLHAN K.'NİN KARDEŞİNİ ÖLDÜRMÜŞ
Polis ekipleri, Onur Çınar Kaplan´ın amcasının oğlunun, 2006'da Uğur K. ve İlhan K.´nin kardeşini öldürdüğünü, aralarında bu nedenle husumet olduğunu belirledi. Kardeşlerin ifadelerinde Onur Çınar Kaplan´ı tanımadıklarını ve yaşanan olayın ise geçmişe dayanmadığını söylediği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU
2022-01-08 11:23:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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