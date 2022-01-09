Kocaeli güne sisle başladı Kocaeli'de sis etkili oluyor

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Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Sis, D100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 40 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerlerken, yayalar ise zaman zaman yürümekte zorluk çekti.

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