Mevsimin en lezzetli balığı istavrit oldu

Denizlerin soğumasıyla birlikte en lezzetli balık türü, kilosu 25 TL'den alıcı bulan istavrit oldu. Mezgit, uskumru ve kilosu 65 TL'den satılan sarıkanat da, sezonun en çok tercih edilen balık türleri arasında yer aldı.

Kocaeli'de tezgahlar mevsimin en lezzetli balıkları ile süslenirken, en çok tercih edilen tür ise kilosu 25 TL'den görücüye çıkan istavrit oldu. İstavriti de kilosu 30 TL'den satılan mezgit, 25 TL’den alıcı bulan hamsi ve uskumru takip etti. Kilosu 65 TL'den satılan sarıkanat da, her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgahları süsleyen balıklar arasında yer aldı. Kentteki balıkçılar, bazı balık türlerinin en lezzetli dönemini yaşadığını söylüyor.



"Mevsimin en lezzetli balığı istavrit"

Denizlerin soğuduğunu, balıkların da en yağlı dönemine girdiğini söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "Balıkların en lezzetli dönemindeyiz. Çünkü denizler soğudu, balıklar en yağlı dönemine girdi. Alıp yediğiniz her balık lezzet olarak en doruk noktasında ve bu balıkları bu zamanında yemek daha sağlıklıdır. Bu ayın 15’ine ve 20’sine doğru gittikçe fiyatlar yükselmeye başlayacak. Çünkü denizlerin soğumaya başlamasıyla balığın en az olduğu dönemine gireceğiz. Bu doğal bir ortam. Bu dönemde balık kaçmaz, dibe oturur. Piyasalara göre balık, et ürünü olarak Türkiye’nin en ucuz yiyeceği. Mevsimin en lezzetli balığı ise istavrit" dedi.



"Bu balıkların en lezzetli zamanları"

Bazı balıkların en lezzetli dönemini yaşadığını kaydeden Bineklioğlu, "Şu anda balık fiyatları biraz yükseliyor ama bazı balıklar var ki onların fiyatları çok düşük yani piyasaların altında. Mesela istavrit 25 TL, mezgit 2530 TL, uskumru 25 TL, sardalya 25 TL, çinekop 60 TL, sarıkanat 6070 TL, tekir ise 4550 TL arasında satılıyor. Bu balıkların en lezzetli zamanları" ifadelerini kullandı.

