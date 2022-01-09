6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti Motosikletlere fısıldayan çocuk 6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti Motosikletlere fısıldayan çocuk 6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor

İHA

6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti Motosikletlere fısıldayan çocuk 6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor

Henüz 6 yaşında kariyerine iki tane Türkiye şampiyonluğu ekleyen motosikletçi Poyraz Bor, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına göz dikti.
Kocaeli Kartepe Motosiklet Kulübü'nün sporcusu 6 yaşındaki Poyraz Boz, çarpıcı performansıyla dikkatleri üzerine topluyor. 3.5 yaşındayken iki tekerlekli bisikletle merdiven inip çıkabilen Poyraz, son 1.5 yıldır motosikletle başarılı yarışlara imza atıyor. Ailesinin ve hocasının yeteneğini keşfetmesiyle yarışlara başlayan Poyraz, 2021 yılında yapılan MX50CC Motokros ve 50CC Süpermoto Pist şampiyonluklarını göğüsledi. 6 yaşındaki şampiyonun sıradaki hedefi ise Avrupa ve Dünya şampiyonlukları yaşamak.

Poyraz Bor: "Hedefim önce Avrupa sonra Dünya şampiyonu olmak"
Motor kullanmayı çok sevdiğini ve hep şampiyon olmak istediğini söyleyen Poyraz Bor, "Çok yerde yarıştım. Edirne, Uşak, Afyonkarahisar, Antalya, Gönen ve Çatalca’da yarıştım. Hedefim önce Avrupa sonra dünya şampiyonu olmak. Annem ve babam bana çok yardımcı oluyor. Yarışmaktan büyük keyif alıyorum. Motor kullanmayı çok seviyorum. Devam etmeyi düşünüyorum. Hep şampiyon olacağım" ifadeleriyle hedeflerini de açıkladı.

Mevlüt Kolay: "Böyle bir serüvenin parçası olmaktan çok muyluyum"
Eski bir motosiklet yarışçısı olan ve şimdilerde yeni şampiyonlar yetiştirmek için eğitmenlik yapan Poyraz’ın motosiklet antrenörü Mevlüt Kolay, "Türkiye Motosiklet Federasyonu’nun yıllarca yarışlarında yarışmış bir sporcuyum. Belli bir zamana geldikten sonra kendi adıma yarışmayı bırakıp yeni şampiyonlar çıkarmak uğruna bir serüvene başladım. Poyraz da bu serüvenin bir parçası. Başarılı ve ilk günden bu yana hırs, azim ve mücadelenin onda olduğunu gördüğümden dolayı ben kesinlikle yarıştırılması gerektiğine inanan bir hocayım. 'Kesinlikle yarıştıralım' dedik ve yarıştırdığımızda da boynumuzu hiçbir zaman bükmedi. Bu yıl bize hem Süpermoto da hem de Motokros’ta Türkiye şampiyonluğu yaşattı. Toplamış olduğu puanlarla da Kartepe Motosiklet Kulübü’ne de ciddi puanlar kazandırdı. Bu sayede kulübümüz de şampiyon oldu. Böyle bir serüvenin parçası olmaktan ben çok mutluyum. Çocukların da mutlu olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar bütün şampiyonluklar için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Ali Bor: "Bisiklete binişinde farklılık sezmiştim"
Poyraz’ın babası Ali Bor ise oğlunun henüz 3.5 yaşında iki tekerlekli bisiklete binişinde farklılık sezdiğini ve bu yeteneğin üstüne gitmenin doğru olacağını düşündüğünü belirtti. Bor, "Daha önce uzun yıllar basketbol oynadım, son 25 yıldır da motosiklete biniyorum. Poyraz yaklaşık 3.5 yaşından bu yana zaten iki tekerlekli bisiklete biniyordu. Ben onun bisiklete binişinde bir farklılık sezmiştim. Bisikletle merdivenlerden iniyordu, hem daha 3.5 yaşındayken. Daha sonra Motokros için Kartepe’ye eğitime getirdik. Burada ilk dersinden sonra hocası da çok yetenekli olduğunu düşündü. Poyraz’ı hep beraber yarışlara hazırlamaya karar verdik. Bu yılı da hem Türkiye Süpermoto hem de Motokros şampiyonu olarak tamamladık" ifadelerini kullandı.

"Dünya Şampiyonası’nda yarıştığını görürsek dünyalar bizim olur"
Poyraz'ın kariyer planını, 2 yıllık kısa vadelerle adım adım kurduklarına değinen Ali Bor, "Biz hedeflerimizi genelde 2 yıllık koyuyoruz. Daha çok yeniyiz bu duruma ama olabildiğince kendimize yakın hedefler koyup uzak hedefe yaklaşma şeklinde ilerlemeye çalışıyoruz. İlk iki hedefimize ulaştık. İlk yılımızda biz diyorduk ki, 'Türkiye Motokros ve Süpermoto şampiyonu olacağız' Bundan sonraki hedefimiz, büyük bir aksilik olmazsa Poyraz'ı Avrupa Şampiyonası'nda yarıştırmayı planlıyoruz. Orada Poyraz biraz tecrübelendikten sonra ondan sonraki planlarımızı önümüzdeki yıllarda yapıp adım adım ilerlemeye çalışacağız. Hedefimiz biraz tecrübe kazandıktan sonra Avrupa şampiyonu olmak. Sonrasında da Poyraz’ın Dünya şampiyonasında yarıştığını görürsek herhalde dünyalar bizim olur" şeklinde konuştu.

Merve Bor: "Tüm kalbimle inanıyorum"
Anne Merve Bor ise, oğlunun ileride dünya şampiyonu olacağına tüm kalbiyle inandığını vurguladı. Bor, "Bu tip sporlarda gayet yeteneksizim. Poyraz babasından almış bu yeteneğini. Her ikisiyle de gurur duyuyorum. Yetenek, tamamen babadan geçmiş. Ben Poyraz’ın ileride Dünya şampiyonu olacağına çok inanıyorum. Onun azmine, bugüne kadarki başarısına, yeteneğine ve çalışma temposuna baktığım zaman buna çok inanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel öğrenciler gastronomide de hünerlerini gösterdi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler gastronomide de hünerlerini gösterdi
Çocuklara sağlıklı beslenme semineri verildi
YEREL HABERLER Çocuklara sağlıklı beslenme semineri verildi
Mevsimin en lezzetli balığı istavrit oldu
YEREL HABERLER Mevsimin en lezzetli balığı istavrit oldu
Kocaeli güne sisle başladı Kocaeli'de sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli güne sisle başladı Kocaeli'de sis etkili ...
Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı
YEREL HABERLER Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı
Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele ...
Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı Yoldan geçenler kazayı meraklı bakışlarla izledi
YEREL HABERLER Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle ...
AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı
YEREL HABERLER AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı ...
Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
YEREL HABERLER Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı
YEREL HABERLER 5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa ...
Atatürk’ün Nutuk’ta övgüyle bahsettiği o kahraman burada şehit edildi Ömrü boyunca Rum çetelerle mücadele edip, Müslüman halkı korudu Milli Mücadele'nin önemli isimlerinden Yahya Kaptan 102 yıl önce Kocaeli’de şehit oldu
YEREL HABERLER Atatürk’ün Nutuk’ta övgüyle bahsettiği o kahraman ...
Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit'te yıkım işlemlerinin yüzde 50'si tamamlandı
YEREL HABERLER Türkiye rekorunun kırıldığı Cedit'te yıkım ...
Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına düştüler
YEREL HABERLER Otomobil satışında telefon dolandırıcısının tuzağına ...
Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren ikisi kardeş 3 kişi adliyede
YEREL HABERLER Tartıştıkları kişiyi bıçakla öldüren ikisi kardeş 3 ...
EDESİS kaza riskini azaltıyor
YEREL HABERLER EDESİS kaza riskini azaltıyor
Hüsn-i hat hocasından UNESCO değerlendirmesi
YEREL HABERLER Hüsn-i hat hocasından UNESCO değerlendirmesi
Öldürdükleri gencin kuzeninin yıllar önce kardeşlerini öldürdüğü öğrenildi Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Öldürdükleri gencin kuzeninin yıllar önce ...
Yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın fizik tedavi ile başarı oranı yüksek
YEREL HABERLER Yaşam kalitesini düşüren bu hastalığın fizik tedavi ...
Gebze’de marketler denetlendi
YEREL HABERLER Gebze’de marketler denetlendi
Yahya Kaptan ölümünün 102’nci yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Yahya Kaptan ölümünün 102’nci yıl dönümünde anıldı
D-100’de otomobil durağa daldı: 5
YEREL HABERLER D-100’de otomobil durağa daldı: 5
Dereye uçan minibüsteki sürücüyü kurtarmak için seferber oldular Suyun ortasında dakikalarca kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER Dereye uçan minibüsteki sürücüyü kurtarmak için ...
Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Dereye düşen minibüsün sürücüsünü itfaiye kurtardı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.