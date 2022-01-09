İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı D100 Karayolu yan yol Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.G idaresindeki 41 HE 765 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle önünde seyir halinde olan Ü.S idaresindeki 41 FD 327 plakalı Nissan marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 41 FD 327 plakalı otomobil de kendi önünde seyir halinde olan R.D idaresindeki 41 EHU 357 plakalı Hyundai marka otomobile çarptı. Kazanın ardından Hyundai içerisinde yolcu olarak bulunan E.A ve E.K yaralandı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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