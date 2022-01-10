Kocaeli´de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1) 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli´de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1) 

DHA

Kocaeli´de geri dönüşüm fabrikasında yangın (1) 


Alişan KOYUNCU/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Fabrika alevler içerisinde kalırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Saat 01.30 sıralarında, Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Depolama alanında çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikaya yayıldı. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük´te bulunan itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ayrıca su tankerleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.  
  DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Alişan KOYUNCU
2022-01-10 02:17:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polis arkadaşının evinde pencereden düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER Polis arkadaşının evinde pencereden düşen genç kız ...
Fabrika yangını havadan görüntülendi Plastik fabrikasındaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor
YEREL HABERLER Fabrika yangını havadan görüntülendi Plastik ...
Kartepe'de plastik fabrikasında yangın Çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi
YEREL HABERLER Kartepe'de plastik fabrikasında yangın Çevre ...
Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar
YEREL HABERLER Takip edilip cadde ortasında bıçaklandılar
Seyir halindeki cip alev alev yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki cip alev alev yandı
Üniversiteli Sedefnur, misafirliği gittiği evde 7´nci kattaki pencereden düştü
YEREL HABERLER Üniversiteli Sedefnur, misafirliği gittiği evde 7´nci ...
Tavukların bahçeye girmesi kavga başlattı, 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tavukların bahçeye girmesi kavga başlattı, 25 ...
Pazarlar marketlerden çok daha ucuz
YEREL HABERLER Pazarlar marketlerden çok daha ucuz
İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İzmit'te 3 araç kazaya karıştı: 2 yaralı
Tavukların bahçeye girme tartışmasında bıçaklanarak öldürüldü
YEREL HABERLER Tavukların bahçeye girme tartışmasında bıçaklanarak ...
Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
YEREL HABERLER Sarıkamış şehitleri için yürüdüler
Kocaeli'de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu ve patlayıcı madde ele ...
6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluklarına dikti Motosikletlere fısıldayan çocuk 6 yaşında tüm motosikletçilere meydan okuyor
YEREL HABERLER 6 yaşında iki kez Türkiye şampiyonu oldu, gözünü ...
Özel öğrenciler gastronomide de hünerlerini gösterdi
YEREL HABERLER Özel öğrenciler gastronomide de hünerlerini gösterdi
Çocuklara sağlıklı beslenme semineri verildi
YEREL HABERLER Çocuklara sağlıklı beslenme semineri verildi
Mevsimin en lezzetli balığı istavrit oldu
YEREL HABERLER Mevsimin en lezzetli balığı istavrit oldu
Kocaeli güne sisle başladı Kocaeli'de sis etkili oluyor
YEREL HABERLER Kocaeli güne sisle başladı Kocaeli'de sis etkili ...
Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı
YEREL HABERLER Spor okullarında 24 bin çocuk sporla tanıştı
Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Tartıştıkları şahsı bıçaklayarak öldüren 2 kardeş ...
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 522 gram esrar ele ...
Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle çarpıştı: 2 yaralı Yoldan geçenler kazayı meraklı bakışlarla izledi
YEREL HABERLER Virajlı yolda kontrolden çıkan otomobil minibüsle ...
AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı yasağı
YEREL HABERLER AK Parti seçmenine küfürler savuran şahsa yurt dışı ...
Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
YEREL HABERLER Anne köpeğin duygulandıran bekleyişi
5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı
YEREL HABERLER 5 sokak köpeği yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.