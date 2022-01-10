Başkan Söğüt, Ağadere'de incelemelerde bulundu

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, altyapı çalışmasının başladığı Ağadere Caddesi’nde incelemelerde bulundu, esnafla sohbet etti.

Şener Söğüt, altyapı çalışmasının başladığı Ağadere Caddesi’nde incelemelerde bulundu. İSU tarafından yürütülen çalışma kapsamında; ilk etapta içme suyu çalışması yapılacak ve hemen ardından kanalizasyon ve yağmur suyu hattı yenilenecek. 3,550 metrelik hattın yenileneceği çalışma kapsamında, 250 abonenin de bağlantısı yapılacak.

Çalışma yürüten firma yetkililerinden bilgi alan Şener Söğüt, "Burası kentin en önemli caddelerinden biri konumunda. Her şeyden önce güvenlik bizler için çok önemli" dedi.

Esnafla da sohbet eden Başkan Söğüt, onlardan gelen talepleri dinledi. Yaklaşık 5,5 kilometrelik hattın yenileneceğini belirten Söğüt, "Çalışma öncesinde esnafımızla bir araya gelip onları bilgilendirmiştik. Yıllardır yenilenmemiş bir altyapımız vardı caddede. Bu çalışmanın yapılması gerekli. Biter bitmez de üst yapısı yenilenecek" diye konuştu.

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