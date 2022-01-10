3 bin 560 kişiye ilk yarım ve covid-19 eğitimi verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 2 bin 160 kişiye temel ilk yardım, bin 400 kişiye ise covid19 eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın önlemleri kapsamında yapılması gereken konular ve ilk yardım müdahaleleri için vatandaşlara eğitim veriyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından covid19 tedbirleri alınarak hemşireler tarafından gerçekleşen eğitimler 2021 yılında da ilgi gördü. Bu kapsamda 2021 yılında toplamda 3 bin 560 vatandaşa ilk yardım ile covid19 eğitimleri verildi.

Temel ilk yardım eğitimi

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce 810 vatandaş ve bin 350 ulaşım personeli olmak üzere, 2 bin 160 kişiye temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimler kapsamında temel yaşam desteği, tam tıkanmalara müdahale (solunumun tamamen durmasıheimlich manevrası), yaralanmalar, hayvan ısırmaları, kırıkçıkıkburkulma, sıcak çarpması, kanamalar, ilkyardım, kalp krizinde ilk yardım, zehirlenmeler ve taşıma teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan ilk yardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verildi.

Covid19 eğitimi

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğünce verilen diğer eğitim ise covid19 oldu. Salgınla mücadele başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların yanı sıra bulaşma riskini azaltmak, halk ile teması olan esnafı bilinçlendirmek amacıyla maske kullanımı, temas alanlarının temizliği ve hijyen konularında eğitimler verdi. Eğitimlerde, korona virüs hastalığı ve belirtileri, salgının nasıl bulaştığı, salgından korunmak için neler yapılması gerektiği ve işyerinde alınması gereken önlemler, çeşitli meslek grubu ve kamu kurumlarına aktarıldı. Eğitimler alanında uzman eğitim hemşireleri tarafından emniyet mensupları, eğitim kurumları personeli, kreşler, berber ve kuaför çalışanları, taksiciler, nikah ve düğün salonu çalışanları, kantinciler, meyve, sebze ve balık hali çalışanları ile terminal personeline verildi. Eğitimlerden 2021 yılında bin 400 kişi faydalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.