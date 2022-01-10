TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli TEM Otoyolu'nda durdurulan tırın kasasında yapılan aramada, paketler halinde 1 ton 66 kilo bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda durdurulan tırda arama yapıldı. Aracın kasasında yapılan aramada, 8 bin 960 paket (1 ton 66 kilo) bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.