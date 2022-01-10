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Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor

10 Ocak 2022 Pazartesi, 14:38 | Güncelleme: İHA
Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ

Çayırova Belediyesi, cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.
Kendi iş gücü ve imkanlarıyla çöp konteyneri imalatı yapan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir yıl içerisinde 500 adet konteyner üretti. Kaliteli ve kullanım ömrü daha uzun olan konteyner imalatının yapıldığı kaynak atölyesinde ihtiyaca göre üretilen konteynerler, eski ve yıpranmışlarla değiştiriliyor.

KOCAELİ Nöbetçi Eczaneler
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