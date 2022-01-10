Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çayırova Belediyesi, cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.Kendi iş gücü ve imkanlarıyla çöp konteyneri imalatı yapan Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, bir yıl içerisinde 500 adet konteyner üretti. Kaliteli ve kullanım ömrü daha uzun olan konteyner imalatının yapıldığı kaynak atölyesinde ihtiyaca göre üretilen konteynerler, eski ve yıpranmışlarla değiştiriliyor.