Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı

DHA

Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı


Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, HDP´nin mitinginin ardından bölücü terör örgütünü övücü slogan atan S.N., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Gebze Mevlana Mahallesi´nde bulunan kapalı pazar alanında dün düzenlenen HDP mitinginin ardından bölücü terör örgütü PKK´yı övücü sloganlar atan S.N. gözaltına alındı. S.N.´nin daha önce benzer konulardan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.N. tutuklandı.
Bu arada, miting için alana girenlerin üzerleri arandı. D.B. isimli kişinin üzerinde 6,3 gram metamfetamin ele geçirildi. D.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR
2022-01-10 17:59:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı övmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı övmüştü, ...
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER 7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ...
Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı
KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı ...
Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır hasar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır hasar ...
Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor
Darıca Belediyesi’nde yeni başkan yardımcısı görevine başladı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nde yeni başkan yardımcısı görevine ...
TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ...
HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı yakalandı
YEREL HABERLER HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı ...
Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek
YEREL HABERLER Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek
Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar Ellerinde bıçaklar ile takip ettikleri iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar Ellerinde ...
Başkan Büyükakın: "TURKOVAC, ülkemiz için gurur kaynağıdır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "TURKOVAC, ülkemiz için gurur ...
Derince'de aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Derince'de aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı
Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor Hastanede yaşam savaşı veren genç kızın Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin ...
Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı
YEREL HABERLER Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı
Gebze Tepemanayır'da bozulan yola bakım
YEREL HABERLER Gebze Tepemanayır'da bozulan yola bakım
Fabrikaların arasında 500 yıllık tarih Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan köprü onca sel ve depreme rağmen sapasağlam ayakta
YEREL HABERLER Fabrikaların arasında 500 yıllık tarih Kanuni Sultan ...
Kırsal mahallelerdeki halk meclisi toplantıları tamamlandı
YEREL HABERLER Kırsal mahallelerdeki halk meclisi toplantıları ...
3 bin 560 kişiye ilk yarım ve covid-19 eğitimi verildi
YEREL HABERLER 3 bin 560 kişiye ilk yarım ve covid-19 eğitimi ...
Kartepe'ye meydan yapılacak
YEREL HABERLER Kartepe'ye meydan yapılacak
Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında malzeme tahliyeleri sürüyor
YEREL HABERLER Gece alevlere teslim olan plastik fabrikasında ...
Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Gölcük Belediyesi'nin fotoğraf yarışmalarının ödül ...
Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nden gazetecilere moral gecesi
Başkan Söğüt, Ağadere'de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, Ağadere'de incelemelerde bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.