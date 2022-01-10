Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı

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Dinçer AKBİR/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, HDP´nin mitinginin ardından bölücü terör örgütünü övücü slogan atan S.N., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Gebze Mevlana Mahallesi´nde bulunan kapalı pazar alanında dün düzenlenen HDP mitinginin ardından bölücü terör örgütü PKK´yı övücü sloganlar atan S.N. gözaltına alındı. S.N.´nin daha önce benzer konulardan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen S.N. tutuklandı.

Bu arada, miting için alana girenlerin üzerleri arandı. D.B. isimli kişinin üzerinde 6,3 gram metamfetamin ele geçirildi. D.B. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Gebze Dinçer AKBİR

2022-01-10 17:59:55



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