Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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– Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Kartepe ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Sapancayolu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.B. idaresindeki 54 FT 594 plakalı Citroen marka otomobil ile U.D. idaresindeki 41 AIS 754 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 41 AIS 754 plakalı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle hafif yaralanan U.D’ ye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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