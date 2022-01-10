7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2) 

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kocaeli´nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar´ın 7'nci kattaki dairenin penceresinden düşerek ağır yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan polis memuru arkadaşı A.A., polis memuru O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. emniyetteki işlemlerin ardından akşam saatlerinde Körfez Adliyesi´ne sevk edildi. 2 polis memurunun soruşturma kapsamında açığa alındığı bildirilirken, adliyedeki işlemleri devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN

2022-01-10 23:43:47



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