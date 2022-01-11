Kocaeli'de konut kiraları yüzde 30 oranında yükseldi

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, kentteki kiralık ev fiyatlarının geçen yıla oranla yüzde 2530 oranında yükseldiğini açıkladı.

Yaklaşık 2 yıl önce okulların yüz yüze eğitime ara vermesinin ardından öğrenciler evlerini boşaltmış, bu sebeple kentteki birçok konut uzun süre boş kalmıştı. Geçen süre zarfında okulların yeniden yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte kira fiyatlarında artış yaşandığını söyleyen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, "Pandeminin yavaşlaması ve okulların açılmasıyla beraber bir anda inanılmaz bir kiralık talep çılgınlığı oluştu. Hatta 710 günlük süre zarfında kiralık daire fiyatları ciddi bir artış gösterdi "dedi. Daha önce İzmit’te veya üniversiteye yakın bir yerde bir öğrencinin 1+1 veya deprem öncesi yapılan 2+1’lerde bin TL civarında ev bulabildiğini anlatan Hacıoğlu, "Şu anda bu rakam bin 700, 2 bin TL aralığına kadar çıktı" dedi.



"Kiralık konutlarda yüzde 2530 civarında artış oldu"

Özellikle son bir yıl içerisinde çok agresif bir yapı oluştuğunu söyleyen Başkan Hacıoğlu, "Fiyatlar indi çıktı, tavan yaptı taban yaptı ama bu süreçten sonra ne olacağını izleyip göreceğiz. Fiyatlarda bina özellikleri de değişiklik gösterir. Site içerisinde yüzme havuzlu güvenlikli bir yer tercih edilirse 2+1’lerde 2 bin 500 TL’den aşağı ev bulmak mümkün değil. Ancak 2+1’li bir apartman dairesinde bin 500, 2 bin TL arasında fiyatlarda değişiklik gösterir. Özelikle 1+1 ev talebi çok fazla var, sadece öğrencilerle ilgili değil kamuda ve özel firmalarda üst düzey yöneticilik yapan kişilerin eşyalı ev talebi çok fazla. Bunun gibi 1+1, 1+0 konutlar 2 bin 500 3 bin TL arasında değişiyor. Kocaeli genelinde yüzde 2530 civarında kiralık konut fiyatları yükseldi. Kentsel dönüşüm nedeniyle de fiyatlar biraz etkilendi, kira talepleri de oldu. Özellikle İzmit merkezde kira artışı oldu" diye konuştu.

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