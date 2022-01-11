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SMA hastası Yusuf, 500 gram daha alırsa tedavi olamayacak

DHA

SMA hastası Yusuf, 500 gram daha alırsa tedavi olamayacak


Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde Kayahan ve Mensure Polat çiftinin SMA hastalığı ile mücadele eden oğulları Yusuf'un (4) sağlığına kavuşması için gen tedavisi olması gerekiyor. Tedavinin 13,5 kilonun altındaki çocuklara uygulanması nedeniyle oğlunu kısıtlı besleyen Mensure Polat "Kilo almaması için oğlumu aç yatırıyorum. Yusuf eğer o 500 gramı da alırsa tedavi olamayacak. Zamanımız çok daraldı ve Yusuf'un bir an önce tedavi olması gerekiyor" dedi.   
Gebze'de 13 yıllık evli Kayahan ve Mensure Polat çiftinin 2013 yılında Asmin adını verdikleri ikinci çocukları dünyaya geldi. Asmin'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yaklaşık 1,5 yıl yaşayan Asmin yaşamını yitirdi. 2017 yılında çiftin Yusuf isimli bir bebekleri oldu. Yusuf'a da SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Yusuf'un sağlığına kavuşması için Dubai'de Zolgensma gen tedavisi olması gerekiyor. 2 milyon 200 bin dolara ihtiyacı olan aile, valilik onaylı başlattıkları kampanyada vatandaşlardan destek beklediklerini söyledi.   
'BİZ DE HİÇBİR ŞEY YEMEK İSTEMİYORUZ'
Oğlunun kilo almaması gerektiğini ve bu yüzden geceleri aç yatırdığını söyleyen Mensure Polat "Oğlum Yusuf 4 yaşına geldi ve SMA Tip-1 ölümcül kas hastası. Yusuf'tan önce de 1,5 yaşında kızımı yine SMA'dan kaybettim. Yusuf'un Dubai'de tedavi olma şansı var. Dubai'deki hastaneden bize gelen en önemli kriter; tedavi için Yusuf'un 13,5 kiloyu geçmemiş olması. Yusuf şu anda 13 kilo. Kilo almaması için oğlumu aç yatırıyorum. Yusuf aç yattığı için biz de hiçbir şey yemek istemiyoruz. Yusuf eğer o 500 gramı da alırsa tedavi olamayacak. Zamanımız çok daraldı ve Yusuf´un bir an önce tedavi olması gerekiyor" dedi. 
'YUSUF´UN 1 DAKİKASI BİLE ÇOK ÖNEMLİ'
Oğullarının tedavisi için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyaç duyduklarını belirten anne Polat "İnsanlardan Yusuf'a destek olmasını istiyorum. Yusuf da tedavisini olup, yaşıtları gibi yiyip içebilsin. Yusuf da ayaklarının üzerine basabilsin. Bu tedavi çok pahalı bir tedavi. Türkiye´de olmayan bir ilaç ve bizim Yusuf'u tedavi ettirebilmemiz için 2 milyon 200 bin dolara ihtiyacımız var. Bizi gören, duyan herkesten destek istiyoruz. Zil çaldığı zaman Yusuf kapıya gitmek istiyor ama gidemiyor. İkinci kez aynı acıyı yaşamak istemiyoruz. Bu kampanyada çok yorulduk ama maalesef hala yüzde 8 olabildik. Yusuf'un bir dakikası bile çok önemli. Lütfen Yusuf'un elinden tutun" diye konuştu. 
'MAALESEF KİLO KRİTERİNE ÇOK YAKLAŞTIK'
Artık evde yemek yiyemediklerini ifade eden Kayahan Polat ise şöyle konuştu: 
"Yusuf'un zamanı kalmadı. Gece gündüz stantlar kurarak para toplamaya çalıştım. Şehirden şehre gezdim, gece gündüz sesimi duyurabilmek için. Yusuf'un ilacına kavuşabilmesi için çalışıyorum. Maalesef kilo kriterine çok yaklaştık. Hastaneden gelen 13,5 kilo bilgisinden sonra maalesef evde yemek yiyemiyoruz. Yusuf gözlerimizin içine bakıyor. Pilav yemek istiyor, yumurta yemek istiyor, sürekli bunları söylüyor. Yusuf aç kaldığı için biz de yemek yiyemiyoruz. Düşünün bir bebek hem bu kas hastalığıyla hem de açlıkla mücadele ediyor. Lütfen bize yardım edin."  DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Gebze Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-01-11 08:38:45

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