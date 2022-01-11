Başiskele Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, memur ve sözleşmeli memurların refah seviyesi ve şartlarını iyileştiren Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı.

Belediye Başkanı Yasin Özlü ve BEMBİRSEN Kocaeli Şube Başkanı Faruk Zihni, belediyede gerçekleşen törenle belediyedeki 137 memur ve sözleşmeli memuru ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesi'ni imzaladı. 2022 ve 2023 yıllarını kapsayacak sözleşmede belediye memurlarının refah seviyesini yükseltecek ücret oranıyla anlaşma sağlandı.



"İlçemizin gelişiminde memurlarımızın büyük katkısı var"

Başkan Özlü, imza töreninde yaptığı konuşmada, "Mesai arkadaşlarımızı mağdur etmeyecek eşitlikçi bir denge oluşturma gayesiyle, bütün memur arkadaşlarımıza aynı sosyal dengeyi vermiş bulunuyoruz. Kocaeli’de bu anlamda belediyelere baktığımızda hemen hemen benzer sözleşmelerin ortaya çıktığını memurların, işçilerin sendikalarla uyumlu bir biçimde bu süreçleri götürdüğünü kavgaya, gürültüye, tartışmaya, mutsuzluğa, huzursuzluğa yer vermeden gayet başarılı bir sendikal süreçlerin yürütüldüğünü görüyoruz. Bugün de Başiskele’mizde bunun güzel bir örneğini yapıyoruz. Böyle bir sözleşmeye imza attığımız için ayrıca mutluyuz. Çünkü ülkemizin sürekli gelişmesiyle birlikte, ilçemizin gelişiminde ortaya çıkan başarıda herkesin olduğu gibi bu bölgede hep birlikte çalıştığımız memur arkadaşlarımızın da çok önemli katkısı var" dedi.



"Pandemiye rağmen bütçemiz 2 kat arttı"

Sözleşmeye katkı sağlayan herkese teşekkür eden Özlü, "Ekonomimiz büyüyor, Başiskele’mizin bütçesi büyüyor. Yaklaşık 2 yıldır pandemi ile mücadele etmemize rağmen 20192022 arasındaki bütçelerimiz Elhamdülillah hemen hemen 2 kat arttı. Ortaya çıkan bir refah varsa ve bir bütçe büyüklüğü artışı varsa bunu hep birlikte yaptık. Dolayısıyla çalışanlarımızın da rahat yaşayacağı, kafalarının rahat olacağı ücretleri alması bizim için çok önemli. Bu süreçte bize katkı sağlayan hem buradaki çalışma arkadaşlarımıza, hem sendika temsilcilerimize, hem de BEMBİRSEN temsilcilerimize çok teşekkür ediyor, yeni sözleşmenin mesai arkadaşlarıma ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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