7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı

DHA

7'nci kattan düşen Sedefnur'un polis sevgilisi tutuklandı


Selda Hatun TAN/ KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, üniversite öğrencisi Sedefnur Çağlar'ın (23) 7'nci kattan düşerek ağır yaralanmasıyla ilgili polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. tutuklandı.
Olay, önceki gün Körfez'in Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Sedefnur Çağlar, polis memuru olan erkek arkadaşı Ahmet A. ile birlikte polis memuru O.Ç.'nin evine misafirliğe gitti. Burada 2 polis memuru ve E.Ş. isimli kadın ile alkol alan Sedefnur Çağlar, sabah saatlerinde 7'nci kattaki dairenin penceresinden düştü. Ağır yaralanan Sedefnur, ambulans ile hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedaviye alındı. Polisler Ahmet A. ve O.Ç. ile E.Ş. ise gözaltına alındı.
CEP TELEFONUNA BAKMAK İSTEMİŞ
Ahmet A., ifadesinde, kız arkadaşı Sedefnur Çağlar ile birlikte polis arkadaşının evine misafirliğe gittiklerini, burada alkol aldıklarını, sabaha karşı Sedefnur'un kendisine ait cep telefonuna bakmak istediğini, göstermeyince tartıştıklarını ve aşağı atladığını öne sürdü. O.Ç. ve kız arkadaşı E.Ş. ise ifadelerinde; olay sırasında uyuduklarını, bağrışmaları duyunca uyandıklarını, aşağı baktıklarında Sedefnur'u yerde gördüklerini söyledi.
Sedefnur Çağlar'ın daha önce intihar girişiminde bulunduğu, erkek arkadaşı tarafından hastaneye götürüldüğü öne sürüldü. 
2 ŞÜPHELİ SERBEST
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 kişiden E.Ş., serbest bırakıldı. Ahmet A. ve O.Ç. ise dün akşam saatlerinde Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınan O.Ç. de serbest bırakılırken, Ahmet A. ise mahkemeye çıkarıldı. Savunması alınan Ahmet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Körfez Selda Hatun TAN
2022-01-11 10:03:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor
YEREL HABERLER Maşukiye Cami çevresi düzenleniyor
Başiskele Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nde Sosyal Denge Sözleşmesi ...
7. kattan düşen Sedefnur'un erkek arkadaşı tutuklandı
YEREL HABERLER 7. kattan düşen Sedefnur'un erkek arkadaşı tutuklandı
SMA hastası Yusuf, 500 gram daha alırsa tedavi olamayacak
YEREL HABERLER SMA hastası Yusuf, 500 gram daha alırsa tedavi ...
Kocaeli'de konut kiraları yüzde 30 oranında yükseldi
YEREL HABERLER Kocaeli'de konut kiraları yüzde 30 oranında yükseldi
7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis arkadaşıyla tartışmış (2) 
YEREL HABERLER 7'nci kattan düşen üniversiteli Sedefnur, polis ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
7. kattan düşen Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis memuru açığa alındı
YEREL HABERLER 7. kattan düşen Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 ...
Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Terör örgütünü öven slogan atan şüpheli tutuklandı
HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı övmüştü, tutuklandı
YEREL HABERLER HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı övmüştü, ...
7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
YEREL HABERLER 7'nci kattan düşen Sedef Nur'un erkek arkadaşının ...
Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER Bahçe duvarından düşen işçi yaralandı
KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorlar
YEREL HABERLER KİGEM ile hem öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı ...
Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır hasar havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yangının çıktığı plastik fabrikasındaki ağır hasar ...
Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor
YEREL HABERLER Çayırova Belediyesi kendi çöp konteynerini üretiyor
Darıca Belediyesi’nde yeni başkan yardımcısı görevine başladı
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi’nde yeni başkan yardımcısı görevine ...
TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM'de durdurulan tırda 1 ton kaçak nargile tütünü ...
HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı yakalandı
YEREL HABERLER HDP mitinginde terör örgütü PKK'yı öven zanlı ...
Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek
YEREL HABERLER Belediye aşı olmayana ruhsat vermeyecek
Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar Ellerinde bıçaklar ile takip ettikleri iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler
YEREL HABERLER Şehrin göbeğinde böyle dehşet saçtılar Ellerinde ...
Başkan Büyükakın: "TURKOVAC, ülkemiz için gurur kaynağıdır"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "TURKOVAC, ülkemiz için gurur ...
Derince'de aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Derince'de aydınlatma düzenlemeleri tamamlandı
Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin sorguları sürüyor Hastanede yaşam savaşı veren genç kızın Kocaeli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Genç kızın 7. kattan düşmesiyle ilgili 3 kişinin ...
Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı
YEREL HABERLER Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.