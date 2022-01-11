Bomba zannedilen kutudaki gerçeği termal kamera ortaya çıkardı Elektronik denetleme sistemi için konulan kutuyu vatandaş bomba zannetti, polis termal kamera ile kontrol etti

"Türkiye, etrafındaki coğrafya için de huzur istiyor"

"O şaka tapulu malım değil!"

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli'de yol kenarında paketlenmiş büyük bir kutu ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede kutunun elektronik denetleme sistemi olduğunu tespit etti.

Olay, İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi D605 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun ortasında paketlenmiş büyük bir kutu gören vatandaşlar, durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesine bağlı bomba imha uzmanı, aracın üstünde bulunan özel donanımlı kamera ile kutuyu kontrol etti. Kutunun elektronik denetleme sistemi için konulduğu anlaşıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.