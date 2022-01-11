Tramvay altına giren kediyi, acil durum butonuna basan görevli kurtardı

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Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te, kedinin tramvayın altına girdiğini fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, acil durum butonuna basıp, aracın hareket etmesini engelleyerek, hayvanı kurtardı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İzmit'in Milli İrade Meydanı'ndaki tramvay durağında meydana geldi. Durakta bekleyen kedi, yolcular inerken tramvayın altına girdi. Bu sırada kedinin rayda olduğunu fark eden güvenlik görevlisi Rıfat Demir, koşarak tramvay kapısında bulunan acil durum butonuna bastı. Tramvayın hareket etmesini engelleyen Demir, rayda gezinmeye başlayan kediyi kurtardı. Bu anlar ise tramvay durağının güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, güvenlik görevlisinin koşarak tramvayı durdurduğu ve kediyi raydan çıkardığı anlar yer alıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Alişan KOYUNCU

2022-01-11 11:18:04



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