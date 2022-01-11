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Başkan Söğüt: "450 ton pazar atığını dönüştürüyoruz"

İHA

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bir yılda pazar alanlarımızdan yaklaşık 450 tona yakın sebze ve meyve atığı topluyoruz" dedi.

Başkan Söğüt: "450 ton pazar atığını dönüştürüyoruz"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bir yılda pazar alanlarımızdan yaklaşık 450 tona yakın sebze ve meyve atığı topluyoruz" dedi.
AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Körfez’de ‘sıfır atık’ projesi kapsamında yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen kompost üretim tesisinde incelemeler yaptı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Katırcıoğlu ilk olarak Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile birlikte Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin alt kısmında kurulan kapalı pazarın toparlanması sonrasında ortaya çıkan atıkları kamyonete yükledi.
"2 yıl ciddi bir çalışma gerçekleştirdik"
Buradan kompost üretim tesisine geçen heyet, yapılan çalışmayı detaylı bir şekilde inceledi. Üretim tesisinde yapılan inceleme sonrasında konuşan Başkan Şener Söğüt, “Yaklaşık 2 yıldır ciddi bir çalışma başlattık ve ilk olarak kompost üretme tesisini hayata geçirdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalardan topladığımız dal ve çalılar dışında pazar atıklarını da toplamaya başladık. Bir yılda pazar alanlarımızdan yaklaşık 450 tona yakın sebze ve meyve atığı topluyoruz. Pazar atıkları dışında sadece bu yıl Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından toplanan dal ve yapraklardan 1200 ton talaş elde ettik. Bunun da 450 tonunu gübreye dönüştürdük. Geri kalanını da enerji tesislerine veriyoruz ve enerjiye dönüşümünü sağlıyoruz. Bu sistemle birlikte hem belediyemizin ihtiyacı olan gübreyi karşılıyoruz, artan gübreyi de vatandaşlarımızla paylaşıyoruz” dedi.
"Önemli bir çalışma"
Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da projenin önemine değinerek, “İklim değişikliklerini konuştuğumuz bu son yıllarda; çevredeki ekonomik dengenin korunmasının ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğreniyoruz. Cumhurbaşkanımızın eşinin himayesinde yürüttüğü sıfır atık projesinin doğa atıkları, gıda atıklarının tekrar doğaya kazandırılması, enerjiye çevrilmesi önemli çalışmayı Kocaeli’de başlattık. Kocaeli’deki AK Partili belediyelerimiz de gerçekten bu konuda önemli adımlar attı ve sahiplendi. Bunun da meyvelerini toplamaya başladık. Bu projeyle birlikte hem belediyelerin ihtiyaçları karşılanmış oluyor hem de tarımla ilgilenen vatandaşlarımıza ulaştırılıyor. Ben bu çalışmadan dolayı belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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