Gölcük'te eğitim çalışması düzenlenecek

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Gölcük Belediyesi, geleneksel Türk el sanatlarının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmak için Dokuma Ustası Onur Başpınar’ın katılımıyla Sivas cecim dokuma, Yörük bağı ve Sivas örgü çorabı eğitim çalışması düzenleyecek.

Gölcük Belediyesi, ocak ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Dokuma Ustası Onur Başpınar’ın kalımıyla Sivas cecim dokuma, Yörük bağı ve Sivas örgü çorabı konusunda eğitim çalışması düzenleyecek. Sivas’tan Gölcük’e gelecek olan Dokuma Ustası Onur Başpınar, dokuma çeşitleri hakkında katılımcılara bilgiler verecek.

Her ay düzenlenen Gölcük Belediyesi sanat günleri kapsamında gerçekleşecek eğitimle, Sivas cecim dokuma, Yörük bağı ve Sivas örgü çorabı gelecek kuşaklara aktarılacak. Eğitimler, 282930 Ocak günleri saat 10.0016.00 saatleri arasında Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek.

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