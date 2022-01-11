Yazar Hayati İnanç, Başiskele'de seminer verecek

Yazar Hayati İnanç, Başiskele Belediyesi'nin kültür etkinlikleri kapsamında 14 Ocak Cuma günü vatandaşlarla bir araya gelecek.

Başiskele Belediyesi tarafından 2022 yılı ilçede "Kadın ve Aile Yılı" ilan edilmişti. Bu kapsamda, toplumun temelini oluşturan aile ve kadının daha güçlü ve sağlam olabilmesi için Başiskele’de seminer ve eğitimlere devam ediliyor. Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" sloganıyla Başiskele’de ilk olarak Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim’i misafir ettikten sonra bu hafta Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç’ı konuk edecek. Aileye dair konuların konuşulacağı program, 14 Ocak Cuma günü saat 19.00’da Barbaros Mahallesi Karşıyaka Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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