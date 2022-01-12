TEM’de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü Yola dökülen saclara çarpan kamyonetin yakıt deposu patladı

–Kocaeli’nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı. Patlayan yakıt deposunun yangına sebep olmaması olası faciayı önledi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında TEM Otoyolu Çınarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.B. idaresindeki 34 DIE 389 plakalı Scanıa marka sac levha yüklü tır, arıza sebebiyle emniyet şeridinde park halinde olan F.Y. yönetimindeki 34 DN 3789 plakalı Ford marka tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle E.B. idaresindeki tırın dorsesinde bulunan sac levhalar yola savruldu. Aynı yönde ilerleyen M.Ç.’nin kullandığı 54 AFM 334 plakalı Fiat marka kamyonet ise yola sac levhalara çarptı.

Faciadan dönüldü

E.B. idaresindeki kamyonetin sac levhalara çarpmasıyla yakıt deposu patladı. Yola dökülen yakıtın yangına sebep olmaması olası bir faciayı önlerken, tırlar ve kamyonetin sürücüleri kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Zincirleme kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik yeniden normale döndü.

“Çok şükür bir şey olmadı”

Kaza hakkında konuşan kamyonet sürücüsü Murat Çınar, “Önümde giden tır emniyet şeridindeki tırı fark etmedi. Çapmanın etkisiyle saclar yere döküldü. Saclar yere dökülünce ben de sacların üstüne çıktım. Üstüne çıkınca saclar depoyu kesti. Çok şükür bir şey olmadı” dedi.

Tır sürücüsü Ercan Beltaş ise “Benim çarptığım tır yolda kalmış. Tırı fark ettim ama ani fren yapamadım” ifadelerini kullandı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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