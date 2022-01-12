Kartepe Belediyesi kar yağışına hazır

Kartepe'de etkili olması beklenen kar yağışıyla birlikte yolların sürekli ulaşıma açık olması için Kartepe Belediyesi ekipleri hazır bekliyor.

Kocaeli'de uzun süredir beklenen ve etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri çalışmalarına başladı. Kartepe Belediyesi kar timi 50 personel, 3 kar küremetuzlama, 3 kar küreme, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder, 5 kamyonet, adet bakım aracı ile nöbete başladı. Ekipler, 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı mücadele ediyor. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak.



"Hazırlıklarımız tamam"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman yaptığı açıklamada, "Kış ayının kendisini göstermesiyle birlikte Kartepe Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yapılmaktadır. Geçen sene yoğun kar yağışı olmuştu. Bu senede tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. İhtiyaç duyulması durumunda karla mücadele araç sayısını 70’e çıkarabiliyoruz" dedi.



"İhtiyaç duyulması durumunda personel sayısı arttırılacak"

İhtiyaç duyulması durumunda personel sayısının arttıracaklarını söyleyen Başkan Kocaman, "Şuanda 50 personel ile ekiplerimiz çalışmalara başladı. İhtiyaç duyulması durumunda bu sayı 90 kişiye kadar çıkmaktadır. Doğa şartlarının değiştiği bu günlerde bizler elimizden gelen en iyi şekilde hazırlık yaptık. Yoğun kar yağışı durumunda hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, ayrıca kış lastikleri taksınlar zincirlerini yanlarından ayırmasınlar" diye konuştu.

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