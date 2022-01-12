Karantinadaki üniversite öğrencileri büyükşehirin merkezinde misafir ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs hastalığına yakalanan üniversite öğrencilerini "Covid19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde" misafir ediyor.

724 sağlık ve güvenlik hizmetinin sunulduğu Covid19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde üniversite öğrencileri aile ortamında misafir ediliyor. Merkezde polis, doktor, hemşire ve idari personel bulunuyor. Karantina sürelerini geçirdikleri merkezde sunulan hizmetler arasında odalarına kadar 3 öğün yemek, çaykahve, odalarda lavabo ve banyo, ders çalışma masası, sınırsız internet hizmeti sunuluyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Covid19 Öğrenci İzlem Merkezi’nde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları periyodik olarak sürdürülüyor. Büyükşehir yetkilileri, her öğrenciye kişiye özel kullanabilmesi için banyo ve el havlusu, diş macunu, şampuan, maske, el dezenfektanı gibi şahsi malzemeler verildiğini belirterek, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği açısından merkezde kaldıkları karantina süresince dışarıdan misafir ve ziyaretçi kabul edilmediğini belirtiyor.

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