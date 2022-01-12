Kocaeli´nin yükseklerinde kar yağışı

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ´nin yüksek kesimlerinde, kar yağışı etkili oldu. Karla kaplanan yollarda, belediye ekipleri de küreme çalışması yaptı.

Kentin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar yağışı, aralıklarla bu sabah da etkili oldu. Kar yağışıyla Gölcük ve Kartepe´nin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı ekipler, yollarda kar küreme çalışması yaptı. Ekipler, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesi üzerinde de olası olumsuzluk yaşanmaması için tuzlama çalışması yaptı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit

2022-01-12 10:11:51



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