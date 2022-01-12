Akıllı Şehir Kocaeli “Hackathon” başlıyor

Hackathon Akıllı Şehirler Yapay Zeka Yarışması, 1819 Ocak’ta 24 saat sürecek bir çalışma maratonuyla gerçekleştirilecek.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi ve Teknopark Kocaeli işbirliğiyle düzenlenen “Akıllı Şehirler Yapay Zeka” konulu Hackathon etkinliği, Kocaeli Bilim Merkezi’nde 18 Ocak’ta başlıyor. KOBİS Kullanım Yoğunluğu Analizi, Trafik Kameraları Görüntü Analizleri ve Su Tüketimi Veri Analizleri olmak üzere 3 farklı başlıkta; dijital odaklı, verimlilik sağlayan, akıllı çözümleri içeren yenilikçi fikirlerin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlayan yarışmanın başvuru tarihi 14 Ocak’ta son bulacak. 1819 Ocak tarihlerinde 24 saat devam edecek yarışmanın sonuçları da yine aynı gün açıklanacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.