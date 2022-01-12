Dilovası katlı otopark projesinde çalışmalar sürüyor

Dilovası’nda hayata geçirilmesi planlanan katlı otopark projesinde çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Dilovası ilçesine kazandıracağı “Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri” projesinde hızlı bir ilerleme kaydediliyor. Dilovası’na farklı bir kimlik kazandıracak projede kaba inşaat yapı iyice kendini gösterirken, bu doğrultuda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri zemin katın tabliye kalıp imalatına geçerek çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Toplam 7 bin 398 metrekare inşaat alanı üzerine yapılan Dilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri zemin kat, 1. bodrum kat, 2. bodrum kat ve 3. bodrum kat olarak dört kat şeklinde projelendirildi. Buna göre zemin katta 57 araçlık otopark ve pazar yeri, 1. bodrum katta 53 araçlık otopark ve pazar yeri, 2. bodrum katta 38 araçlık otopark, 3. bodrum katta ise zabıta ve muhtar odaları, baybayan mescit, elektrik odası, tuvalet ve 17 araçlık otopark yer alacak. Böylelikle otopark 165 araçlık kapasiteye sahip olacak.

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