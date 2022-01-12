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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarihi evlere Vali Yavuz’dan destek

İHA

Tarihi evlere Vali Yavuz’dan destek

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Tavşancıl Evleri’ni Yaşatma Projesine bir destek de Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’dan geldi. Vali Yavuz, 5 tarihi yapının Kocaeli Valiliği tarafından hızla restore edilerek, Tavşancıl’a kazandırılması talimatını verdi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in Tavşancıl’da bulunan tarihi yapıların tekrar hayata kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası Tarihi Tavşancıl Evlerini Yaşatma Projesi kapsamında 21 tarihi evin projelendirilerek, restore edilmesi çalışması geçtiğimiz yıl start almıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Tarihi Tavşancıl Evlerini Yaşatma Projesi çalışmasının ardından geçtiğimiz günlerde Tavşancıl’ı gezen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, buradaki tarihi evlerin restorasyonuna destek için bir çalışma başlattı. Vali Yavuz’un talimatı ile önceki gün Dilovası’na gelen Kocaeli İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen ve ekibi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in konuğu oldu. Konuklarını makamında ağırlayan Başkan Şayir, konuklarıyla Tavşancıl evleri hakkında bir süre görüştü.

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