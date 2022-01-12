Tavuk yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ölmüştü, 8 şüpheli yakalandı

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– Kocaeli'de bahçeye tavuk girmesi sebebiyle komşular arasında çıkan tartışmada 25 yaşındaki gencin bıçaklanarak öldürülmesi olayına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Olay, 8 Ocak günü Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi Murat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan İpek'in (25) bahçesindeki tavuklar, komşusunun bahçesine girmeye başlayınca tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Oğuzhan İpek kimliği tespit edilemeyen komşuları tarafından bıçaklandı.

Oğuzhan İpek, olay yerinde yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı. Polis ekipleri, 7'si aynı aileden 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Y.M.M. (19), Ö.E.D. (20), İ.M. (58), İ.M. (28), E.M.(24), D.M. (22), E.M. (46) ve S.G. (34) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerden anne E.M. ve enişte S.G., ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan aralarında baba ve çocuklarının bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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