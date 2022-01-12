Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede



Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA)İZMİT´te Oğuzhan İpek'in (26) tavuklarının bahçeye girmesi nedeniyle komşularıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili gözaltına alınan aynı aileden 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde İzmit Bekirdiere Mahallesi Murat Sokak üzerinde meydana geldi. Sabah saatlerinde Oğuzhan İpek'e ait tavukların kendi bahçelerine girmesine komşuları tepki gösterdi. Tartışma çıkması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iki tarafı ayırarak evlerine gönderdi. Gece yeniden çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, Oğuzhan İpek bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Oğuzhan İpek'in kavga ettiği aileden baba İ.M.(58), anne E.M.(46), oğulları Y.M.M.(19), İ.M.(28), kızları E.M.(24), D.M.(22) ve yakınları S.G.(34) ile Y.M.M.'nin arkadaşı olduğu öğrenilen O.E.D.´yi (20) gözaltına alındı. Ayrıca olayda kullanılan bıçak da polis tarafından ele geçirildi. Aile üyelerinin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından anne E.M. ve S.G. serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 6 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-12 12:27:29



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