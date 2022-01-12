Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele’de yapımı devam eden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki duble yol çalışmasını inceledi.

Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından genişletiliyor. Yaklaşık 2,5 kilometre uzunluktaki cadde, 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeride çıkarılarak, araç sürücüleri için daha güvenli ve konforlu bir duble yol haline getirilecek. Dere ıslahı ve aydınlatma çalışmalarının da yapılarak baştan sona yenilenecek caddedeki çalışmaları Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü birlikte yerinde inceleyerek brifing aldı.

Tahir Büyükakın, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’ndeki çalışmaları inceledikten sonra Serdar Mahallesi’nde bölge esnafıyla bir araya geldi. Yerel ve ulusal konular başta olmak üzere uluslararası arenadaki birçok konunun da ele alındığı birliktelikte Başkan Büyükakın, "Ecdadımızın bize emanet ettiği bu kentin her köşesinde yaşayan tüm koca yürekli insanlarını seviyoruz. Tabi bunun yanında Başiskele ilçemize 108 eser ile 422 milyon 723 bin TL’lik yatırım yaptık. Allah’ın izniyle yapmaya da devam ediyoruz. İlçemize onlarca yatırımı kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Durmayacağız, milletimize hizmet üretmede bir adım dahi geri durmak yok. Sahadayız, halkımızla iç içeyiz. Bugünden daha fazla milletimizle buluşacağız. Teşkilatlarımızla birlikte milletine hizmet eden kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ülkemiz ve kentimiz için gecemizi gündüzümüze katacağız" dedi.

"Sağlam iradeyle hep birlikte yürüyeceğiz"

Yasin Özlü ise ilçeye yaptığı hizmetler ve büyük yatırımlardan dolayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Özlü, "Korona virüs salgınına rağmen gece gündüz demeden büyük bir gayretle çalışarak ilçemize yatırımlar yaptık, hemşehrilerimize gönülden hizmetler götürdük. Büyükşehir Belediyemizin de desteğiyle 2,5 yılda Başiskele’mizin değerine değer katan güzel işleri hep birlikte hayata geçirdik. Bu yıl da ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz için daha çok çalışacağız ve 2023 hedeflerimize emin adımlarla ve sağlam iradeyle hep birlikte yürüyeceğiz. Gelecek nesillerimize daha güzel, yaşanabilir, mutlu ve huzurlu bir ülke bırakabilmek için yerelden ulusala yayılan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

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