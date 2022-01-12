Gemide kaza geçiren personel, Kıyı Emniyeti ekibi tarafından karaya çıkardı

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Dinçer AKBİR/ KANDIRA(Kocaeli),(DHA)KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi açıklarında İrlanda bandıralı bir gemiden tıbbi tahliye talebi gelmesi üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemiciyi kıyıya çıkararak sağlık ekibine teslim etti. Kolundan yaralanan gemici tedaviye alındı.

İspanya'nın Ceuta limanından Zonguldak Ereğli limanına giden İrlanda bandıralı 'Arklow Moor' isimli kuru yük gemisi Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarından geçtiği sırada mürettebattan bir kişi kaza geçirdi. Gemicinin kolundan yaralanması üzerine kaptan Kefken Adası açıklarında telsizden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ulaşarak tıbbi tahliye talebinde bulundu. Harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KEGM-10 kurtarma botu, gemiye yanaşarak yaralı personeli tahliye etti. Kovanağzı Limanı'nda karaya çıkarılan gemici, sahilde hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gemi ise Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmek üzere devam etti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kandira Dinçer AKBİR

2022-01-12 17:01:49



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