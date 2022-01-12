Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede (2)

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri için zam talebi

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3 KİŞİ TUTUKLANDI

İzmit'te Oğuzhan İpek'in ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen baba İ.M. ile kızları E.M. ve D.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailenin erkek çocukları olan İ.M. ve Y.M.M. ile arkadaşı O.E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-01-12 23:27:10



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