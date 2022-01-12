Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI
İzmit'te Oğuzhan İpek'in ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen baba İ.M. ile kızları E.M. ve D.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ailenin erkek çocukları olan İ.M. ve Y.M.M. ile arkadaşı O.E.D. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-01-12 23:27:10
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.