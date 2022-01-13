Cadde ortasında iğrenç olay Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cadde ortasında iğrenç olay Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

İHA

Cadde ortasında iğrenç olay Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen iki şahıstan birisi, işlek bir caddede kimseye aldırış etmeden kaldırımda bulunan elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın gerçekleştirdiği iğrenç olay ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, 8 Ocak tarihinde Kocaeli’nin Darıca ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü oldukları iddia edilen kimliği belirsiz iki şahıstan birisi, kaldırım üzerinde yürüdüğü esnada çevredeki araç ve insanlara aldırış etmeyerek, elektrik trafosuna tuvaletini yaptı. Şahsın bu hareketini gören vatandaşlar şaşkına döndü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, işini bitiren şahsın hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi dikkat çekti.

“Bu yapılan hareket çok saygısızca”
Olayı duydukları zaman ilk önce inanamadıklarını daha sonra ise güvenlik kamerası görüntülerini izlediklerinde cadde ortasında saygısızca yapılan hareketi gördüklerini aktaran Mesut Yılmaz, “Buradaki internet kafede arkadaşlarla otururken, iki tane vatandaş burada saygısızca idrarını yaparken görüntülendi. Burası ana arter, çocuk da geçiyor, kadın da geçiyor. Burada saatin bir önemi yok. Burada bu hareketin yapılması da son derece yanlış. Biz toplumda ileriye gideceğimize hep geri geri gidiyoruz. Bu vatandaşlar 810 yaşındaki çocuklarımıza örnek olacakken, onları saygısızca davranmaya teşvik ediyorlar. Bunun sorumluları bulunsun. Buradan emniyetimize çağrı yapıyoruz, burada kameralarımız da var. Biz vatandaş olarak bireysel bir şey de yapmadık, yapamayız da, hakkımız da yok. Ben bunun adalet ve hukuk çerçevesinde çözülmesini istiyorum. Biz içerideydik, arkadaşımız bize ‘Yapılan saygısızlığı gördünüz mü?’ diye sordu. Biz de ne olduğunu sorduk. O bize olayı anlattı. Biz de önce inanamadık, teyit etmek için güvenlik kameralarına baktık. Gerçekten de iki vatandaş buraya gelerek burada saygısızca hareketlerde bulunmuşlar. İnsanlar zaten zor dönemlerden geçiyor, herkes sinirli. Burada farklı bir olay da yaşanabilirdi. Bu yapılan hareket çok saygısızca. Buradan sayısız insan geçiyor. Bunun hiçbir yerde yapılmaması lazım ama maalesef yapıyorlar. Çıktık baktık, ilerlemişlerdi. Büyük ihtimal alkollülerdi. Kendilerinden bir haber yürüyorlardı. Biz de daha fazla uzatmadık. Ben toplum adına üzülüyorum, keşke böyle insanlar olmasa. Benim bireysel şikayetim bir işe yarar mı bilmiyorum ama bu kamu malıdır. Bir yaptırım uygulansın istiyorum. Devletimiz bu olayı tabii ki de çözer. Ufak bir olay gibi gözüküyor ama topluma vurulduğu zaman gerçekten çok büyük bir saygısızlık. Bu kamu malı, burada tüyü bitmemiş yetimin de hakkı var” dedi.

İğrenç olay kamerada
Öte yandan şahsın cadde ortasında gerçekleştirdiği iğrenç olay, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki şahsın kaldırımda yürürken içlerinden bir tanesinin elektrik trafosuna yöneldiği gözüküyor. Görüntülerin devamında şahıs kimseye aldırış etmeden tuvaletini yapıyor. Daha sonra ise şahıslar, hiç bir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi
Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 ...
Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu (2)
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 ...
45 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 45 yaşındaki kadının organları 3 hastaya umut oldu
Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 kişiye umut oldu
YEREL HABERLER Beyin kanaması geçiren kadının bağışlanan organları 3 ...
Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 1 kişinin öldüğü tavuk kavgasında 3 kişi ...
Şehit Er Muhammed Bozarslan’ın adı bu kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Er Muhammed Bozarslan’ın adı bu kütüphanede ...
Gemide kaza geçiren personel, Kıyı Emniyeti ekibi tarafından karaya çıkardı
YEREL HABERLER Gemide kaza geçiren personel, Kıyı Emniyeti ekibi ...
Tahliye talebinde bulunan gemideki çalışan operasyonla kurtarıldı
YEREL HABERLER Tahliye talebinde bulunan gemideki çalışan ...
Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi
YEREL HABERLER Büyükakın ve Özlü, Ahmet Yesevi Caddesi'ni inceledi
Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu
YEREL HABERLER Muaythai Doğu Marmara Bölge Koordinatörü o isim oldu
Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi
YEREL HABERLER Acil çıkışa park edilen araçlar itfaiyeyi geciktirdi
30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan şüphelilere operasyon: 46 gözaltı
YEREL HABERLER 30 evden 3,7 milyon liralık hırsızlık yapan ...
7'nci kattan düşen Sedefnur, entübe edildi
YEREL HABERLER 7'nci kattan düşen Sedefnur, entübe edildi
Kocaeli’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Yangın sırasında çatıda mahsur kalanları itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kocaeli’de korkutan yangın: 2 kişi dumandan ...
5 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan yargılanan bakkal: "Bana iftira atıyorlar" Bakkalda 12 yaşından küçük 5 çocuğa cinsel istismar iddiası
YEREL HABERLER 5 çocuğa karşı cinsel istismar suçundan yargılanan ...
Kocaeli ve 8 ilde hırsızlık çetesine polis operasyonu Evlerden 3 milyonluk ziynet eşya ve para çalan 46 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli ve 8 ilde hırsızlık çetesine polis ...
Derince'de aile konferansı düzenlendi
YEREL HABERLER Derince'de aile konferansı düzenlendi
Otopark ücretinden kaçarken cezaları ikiye katlanıyor
YEREL HABERLER Otopark ücretinden kaçarken cezaları ikiye katlanıyor
Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 ...
Tavuk yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ölmüştü, 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Tavuk yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ölmüştü, 8 ...
Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi
YEREL HABERLER Çayırova'nın sosyal tesisleri tescillendi
Körfez'in sporcuları yarı finallere katılma hakkı kazandı
YEREL HABERLER Körfez'in sporcuları yarı finallere katılma hakkı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.