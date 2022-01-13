İlkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması’na damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin düzenlediği Siber Zeka Bilgi Yarışmasında ilkokul kategorisinde yarışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencisi Meryem Kocatürk, ilk 25'e girdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen Siber Zeka Bilgi Yarışması ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri tarafından ilgi gördü. Siber farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girmek için, ilkokul öğrencileri 25 soru, ortaokul öğrencileri 40 soru, lise öğrencileri ise 50 soruyu en kısa sürede tamamlamak için yarıştı. İlkokul, ortaokul ve liseler için düzenlenen yarışmaya 1 milyonun üzerinde öğrenci katılırken ilkokul kategorisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi öğrencisi Meryem Kocatürk, ilk 25'e girerek gurur kaynağı oldu.

Bilgisayar ile ödüllendirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievi’nde ilk senesi olan Meryem Kocatürk, kodlama derslerine devam ederken yarışmaya katkı sağlayan Bilgievleri dijital okuryazarlık eğitimini de tamamladı. Bilgi destek programından da yararlanan Kocatürk, 10 sorunun hepsini en kısa sürede tamamlayıp, ilkokul kategorisinde ilk 25'e girmeye hak kazanarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından bilgisayar ile ödüllendirildi. Yarışmaya Bilgievlerinden yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.

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