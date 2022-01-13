Dilovası’nın araç filosu büyüyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleriyle, Türkiye Belediyeler Birliği’nden istenen hibe iş makinesi önceki gün gerçekleştirilen anahtar teslim törenin ardından Dilovası’na getirildi.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in geçtiğimiz yıl Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin ile yaptığı görüşmelerde, Dilovası Belediyesi araç filosuna kazandırılmak üzere talep ettiği iş makinesi önceki gün Ankara’da gerçekleşen anahtar teslim töreniyle Dilovası’na kazandırıldı. Araç teslim törenine Başkan Şayir’i vekaleten Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Fazıl Polat katılarak, iş makinesinin anahtarını TBB Başkanı Fatma Şahin’den teslim aldı. Törenin ardından hibe iş makinesi Dilovası’na getirildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.