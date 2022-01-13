KARFEST 2022 Festivali ertelendi

Kartepe Belediyesi tarafından, Kartepe KARFEST 2022 Festivaline ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Festivalimizi; tüm dünyada devam eden Covid19 salgının son günlerde geldiği nokta ve seyrin devamının net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle erteleme kararı almış bulunuyoruz" denildi.

Kartepe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında ilkini büyük bir ilgi, coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirdiğimiz ve bu kış ikincisini düzenlemek üzere ön hazırlıklarına başlamış olduğumuz 2022 Kartepe KARFEST Festivalimizi; tüm dünyada devam eden Covid19 salgının son günlerde geldiği nokta ve seyrin devamının net bir şekilde öngörülememesi sebebiyle erteleme kararı almış bulunuyoruz. Önceliğimiz her zaman ve her koşulda halkımızın sağlığı olmuştur ve bu bağlamda sevdiklerimizi riske atmamak temel sorumluluklarımızdan birisidir. Festivalimizi, uygun ve sağlıklı koşulların oluştuğu ilk fırsatta, dopdolu bir içerikle yeniden düzenleyeceğiz. Özellikle gençlerimizin ve tüm hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Kartepe Belediyesi olarak aldığımız duyum ve bilgilendirmeler ışığında; bölgemizin en önemli turizm cazibe merkezlerinden biri olan Kartepe’mizde, ocak ayı içerisinde özel turizm acentelerinin KARFEST ve/veya benzer isimlerle düzenlemeyi planladıkları festival, konser vb. etkinliklerin hiç biriyle belediyemizin ilişkisi ve sorumluluğu bulunmamaktadır"

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