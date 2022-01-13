Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı (2)

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ÜNİVERSİTE ÇEVRESİNDEKİ KÖPEKLER UNUTULMADI

Kocaeli'de kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nin etrafındaki sokak köpekleri de kar yağışından etkilendi. Belediye ekipleri ve bölgede oturanlar, sokak köpeklerinin yoğun olarak bulunduğu bölgelere yiyecek bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-01-13 11:54:51



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