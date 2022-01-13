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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Darıca'da, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

İHA

Darıca'da, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen 74. Uluslararası Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen sergide, 255 eserin yer alıyor. Şehit ve devlet büyüklerinin kişisel eşyalarının sergilendiği serginin açılışına Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Şehitler ve devlet büyükleri genç kuşaklara anlatılıyor
Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergi, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte açılırken, Darıca Belediyesi’nden yapılan açıklamada; kahraman şehitleri ve Türkiye'ye önemli hizmetleri bulunan devlet büyüklerini genç kuşaklara anlatmak ve tanıtmak amacıyla serginin düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için şehadet şerbetini içmiş aziz şehitlerimiz ile ülkemize hizmet etmiş devlet büyüklerimizin hatıralarını görmek isteyen tüm vatandaşlarımızı sergimize bekliyoruz" denildi.

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