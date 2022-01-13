3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

İHA

3 ay önce evlendiği eşini evde ölü bulan sanık: "Ben zaten canımı kaybetmişim"

Kocaeli'de 3 ay önce evlendiği eşi Beyzanur Özel Fidan'ı evde ölü bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan ATK raporunda, genç kızın boğularak öldüğü kesinleşirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu ise henüz belirlenemedi. Duruşmada savunma yapan tutuklu eş, "Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor? Uzun süredir tutukluyum, psikolojim bozuldu" dedi.
Olay, 20 Mart 2021 tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Alikahya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Beyzanur Özel Fidan, olaydan 3 ay önce evlendiği eşi Ö.F. tarafından evinde boğazında bornoz ipiyle hareketsizce yatarken bulundu. Eşinin hareket etmediğini gören Ö.F., durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Beyzanur Özel Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından evde yapılan incelemelerin ardından Beyzanur Özel Fidan’ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Fidan'ın ölümünün şüpheli bulunması sebebiyle savcılık talimatıyla eşi Ö.F. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen Ö.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Ben karımı seven bir insanım"
"Eşi kasten öldürme" suçundan hakkında dava açılan sanığın, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu sanık Ö.F. ve tanıklar katıldı. Geçen celse istenilen ATK raporu okundu. ATK raporunda Beyzanur'un boğularak öldüğü kesinleşirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna raporda yer verilmedi. Tanık olarak dinlenen Beyzanur’un teyzesi Merve G., “Olay gecesi Ö.F. bana Beyzanur’un kendini kapıya astığını söyledi. Ben, Ö.F.'ye olay olduğunda nerede olduğunu sorduğumda o bana ‘televizyon izliyordum’ dedi. Beyzanur daha önce intihar girişiminde bulunmamıştır" dedi.

"Beyza ne olur kapıyı aç, lütfet kapıyı aç"
Evli çiftin üst komşuları olan Gamze T., "Ben akşam saat 21.00 sıralarında eve geldiğimde alt katta kavga seslerini duydum ancak bir süre sonra sesler kesildi. Saat 00.00 gibi 'Beyza ne olur kapıyı aç, lütfet kapıyı aç' diye sesler duydum bir süre sonra da polis geldi. Ben kendilerini tanımam, bilgim bunlardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Beyzanur’un yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Meltem A.Y., "Ö.F. benim eşimin kuzeni olur. Beyzanur’un ölümünden 1 ay 7 gün kadar önce kendisi ile iletişime geçemiyorduk çünkü Ö.F. görüşmemize izin vermiyordu. Ö.F. ile Beyzanur arasında kıskançlık vardı. Ö.F., Beyzanur’un çok dışarı çıkmasını istemiyordu. Ben de Beyzanur’a eşine karşı dik durması konusunda telkinde bulunuyordum. Bu sebeple Ö.F. bizim görüşmemizi istemiyordu. Beyzanur ile iki defa psikoloğa gittik, ancak daha önce kendisi bir intihar girişiminde bulunduğuna şahit olmadım" diye konuştu.

"Ben canımı kaybetmişim"
Tanıkların söylediğine karşı savunma yapan sanık Ö.F., “Ben zaten canımı kaybetmişim. Nasıl olur da benim yaptığım düşünülüyor? Uzun süredir tutukluyum, psikolojim bozuldu. Benim eşimle bir problemim yoktu, giyimine de karışmazdım zaten o dikkat ediyordu. Ben olay olduğu zaman ilk eşimin annesini aradım ancak kendisine ulaşamayınca eşimin teyzeni aradım ve olayı anlattım" şeklinde konuştu.

Tutukluluk devam
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, istenilen belge ve raporların hazır edilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
YEREL HABERLER Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
Kocaeli'de 37 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli'de 37 kaçak göçmen yakalandı
TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER TEM'de 4 milyon 560 bin kaçak makaron ele geçirildi
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı (2)
YEREL HABERLER Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı (2)
Darıca'da, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Darıca'da, Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri ...
Gündoğdu ve Kocaman, teleferik proje alanını inceledi
YEREL HABERLER Gündoğdu ve Kocaman, teleferik proje alanını inceledi
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
KARFEST 2022 Festivali ertelendi
YEREL HABERLER KARFEST 2022 Festivali ertelendi
Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Kocaeli'nin yükseklerinde kar yağışı
Dilovası’nın araç filosu büyüyor
YEREL HABERLER Dilovası’nın araç filosu büyüyor
Sepetçiler Köyü çok amaçlı parka kavuştu
YEREL HABERLER Sepetçiler Köyü çok amaçlı parka kavuştu
Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Kocaeli'de ekiplerin gece gündüz karla mücadelesi ...
İlkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması’na damga vurdu
YEREL HABERLER İlkokul öğrencisi, Siber Zeka Bilgi Yarışması’na ...
Şanslı okuyuculara tiyatro bileti
YEREL HABERLER Şanslı okuyuculara tiyatro bileti
Tarihi hamamda onlarca yıl sonra yeniden sıcak su aktı
YEREL HABERLER Tarihi hamamda onlarca yıl sonra yeniden sıcak su ...
Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Çayırova'da zabıta ekipleri fırınları denetledi
Yaya güvenliği için üstgeçitlerde çalışma
YEREL HABERLER Yaya güvenliği için üstgeçitlerde çalışma
Gebze'de fırınlar denetlendi
YEREL HABERLER Gebze'de fırınlar denetlendi
Kartepe'de oryantiring yarışı
YEREL HABERLER Kartepe'de oryantiring yarışı
Başiskele'de kar timlerinin çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Başiskele'de kar timlerinin çalışmaları sürüyor
Cadde ortasında iğrenç olay Kimseye aldırış etmeden elektrik trafosuna tuvaletini yaptı
YEREL HABERLER Cadde ortasında iğrenç olay Kimseye aldırış etmeden ...
Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Kanser hastası yaşlı adam evinde ölü bulundu
Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi
Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Bahçeye giren tavuklar nedeniyle işlenen cinayette 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.